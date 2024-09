Genoa-Roma LIVE. Gilardino sceglie Ekuban titolare, Vitinha in panchina

Genova. Gilardino sceglie Ekuban accanto a Pinamonti e lascia Vitinha in panchina negli 11 che affronteranno la Roma. Anche Malinovskyi non parte negli undici titolari. Mattia Bani, convocato, non è neanche in panchina.

Pre partita dedicato al tennista Tsitsipas, tifoso rossoblù, a cui è stata consegnata maglia e pallone, con tanto di lancio di palline da tennis autografate ai tifosi e un torello durante il riscaldamento insieme ai giocatori. Ha raccontato di essere diventato tifoso del Genoa giocando alla playstation.

