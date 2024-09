Il vescovo: “La scelta di San Venerio: non una fuga dal mondo, ma un modo per poter rimanere in silenzio al cospetto di Dio”

Le cattive condizioni del mare, sferzato da un forte vento da ovest, hanno impedito venerdì scorso lo svolgersi all’isola del Tino delle celebrazioni di San Venerio, patrono del golfo. Il vescovo Palletti ha comunque presieduto sia la messa solenne della vigilia, in cattedrale alla Spezia, sia quella della festa, a Porto Venere, parrocchia cui appartengono le isole del golfo. Nelle omelie il vescovo ha parlato del valore e del significato della figura di Venerio. “Il Tino – ha osservato in cattedrale – è oggi per noi luogo bello, appariscente, panoramico. Ma un tempo era del tutto isolato, esposto a mille intemperie e a mille pericoli. Scelta non casuale, dunque, quella di Venerio, e non una fuga dal mondo: un modo per poter rimanere in silenzio al cospetto di Dio”. Sul punto il vescovo è tornato a Porto Venere: “Il vento leggero soffia – ha detto, riprendendo il brano biblico della prima lettura – e nel vento Dio si manifesta … Ma un Dio che si manifesta in un vento leggero, e non nel vento impetuoso o addirittura in un terremoto, è percepibile solo dentro un silenzio profondo, dentro un atteggiamento di apertura del cuore…. Venerio è così figura dell’eremita, ma anche, per noi, del discepolo del Signore Gesù. Quel vento leggero lo possiamo infatti anche leggere nel passo evangelico di Marta e Maria: Maria, seduta ai piedi di Gesù, ascolta la sua parola serena che viene comunicata, e ha scelto la parte migliore. L’eremita non è uno sfaccendato, bensì sa mettersi in ascolto ai piedi di Dio. Dio si rivela nel vento leggero, nelle pieghe della nostra vita: l’eremita lo sa, e lo cerca nel silenzio. Lo fa per essere segno di intercessione per noi e perché noi, rimanendo nel mondo, non ci lasciamo travolgere da cose sì eclatanti ma che non portano la presenza di Dio. E sappiamo invece leggerlo nelle cose piccole ma ricolme della sua presenza: <qualunque cosa avete fatto ai fratelli miei più piccoli l’avete fatta a me> ”.

