Genova. Un incendio boschivo è divampato nella tarda mattinata di oggi, domenica 15 settembre, nella zona di Monte Moro, sulle alture del levante genovese.

Il rogo, le cui cause sono ancora da chiarire, ha interessato un’area non abitata. I vigili del fuoco si sono immediatamente attivati per arginare il fronte di fuoco, visto anche il vento moderato che potrebbe alimentare le fiamme.

» leggi tutto su www.genova24.it