Lavori ponte Via Falcinello, M5S: “Inaccettabile amministrazione non abbia previsto soluzioni adeguate per garantire mobilità e sicurezza”

“Il Movimento 5 Stelle di Sarzana esprime forte preoccupazione per la gestione inadeguata da parte dell’amministrazione comunale riguardo ai lavori di ricostruzione del ponte di via Falcinello. Pur riconoscendo la necessità di mettere in sicurezza questa infrastruttura cruciale, riteniamo inaccettabile che l’amministrazione non abbia previsto soluzioni adeguate per garantire la mobilità e la sicurezza della città”. Si apre così una nota diffusa da Federica Giorgi, coordinatrice provinciale dei pentastellati.

“La chiusura totale del ponte, senza l’implementazione di alternative valide, ha lasciato molti residenti, in particolare anziani e persone senza veicoli, in una situazione di isolamento e disagio – prosegue la nota -. L’assenza di alternative sicure, come una passerella pedonale temporanea o un servizio navetta dedicato, dimostra una chiara mancanza di attenzione verso i bisogni quotidiani della popolazione. Sarebbe bastato progettare e installare una passerella ciclopedonale temporanea, una struttura leggera che avrebbe garantito un passaggio sicuro per pedoni e ciclisti, riducendo l’isolamento delle aree circostanti. Questa soluzione avrebbe potuto essere messa in atto con un costo e un tempo limitati, dimostrando una maggiore cura verso i cittadini. In alternativa, l’installazione di un ponte Bailey, una struttura modulare e robusta, avrebbe consentito un traffico veicolare limitato, garantendo un accesso rapido ai mezzi di soccorso e ai residenti, evitando loro di affrontare lunghi e disagevoli percorsi alternativi attualmente imposti ai residenti. Questi percorsi, spesso attraverso strade strette e pericolose, aumentano significativamente i tempi di viaggio e il disagio per chi vive nelle aree limitrofe al ponte”. Conclude l’ex consigliera comunale: “È inaccettabile che l’amministrazione abbia ignorato queste possibilità, esponendo la comunità a mesi di disagi. I lavori, che si protrarranno fino all’anno nuovo, richiedono un intervento immediato per mitigare l’impatto sulla popolazione. Chiediamo una revisione delle scelte fatte e l’adozione di misure che possano finalmente rispondere alle reali esigenze dei cittadini. Sarzana merita un’amministrazione che ascolti e agisca con responsabilità, mettendo sempre al primo posto il benessere della sua comunità”.

