Una passeggiata a Vallestrieri, area sulle alture lericine in questi giorni al centro del dibattito, organizzata dai circoli di Legambiente della Spezia e di Lerici, dal Comitato per la salvaguardia di Vallestrieri e da Lerici da difendere. “Una passeggiata in difesa del bosco di Vallestrieri con esperti del territorio”, informano i promotori. L’iniziativa è in programma domenica 22 settembre con ritrovo alle 10.30 davanti alla Chiesa della Serra. Da qua la camminata sino a Vallestrieri, un sentiero in salita che si percorre in circa venti minuti, spiegano gli organizzatori.

L’articolo Legambiente, Comitato e Lerici da difendere: “Una passeggiata in difesa del bosco di Vallestrieri” proviene da Città della Spezia.

