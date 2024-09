Meteo, sulla Liguria cieli tersi e ancora vento e fresco

Liguria. Europa meridionale ancora alle prese con la saccatura di aria fredda ormai stabilizzatasi tra il Mar Adriatico e la penisola balcanica: sull’Italia proseguono le giornate fresche e ventose, tuttavia una timida rimonta sulla penisola iberica porterà ad un lieve aumento delle temperature massime nei prossimi giorni sul nord-ovest.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 15 settembre avremo ancora qualche velatura in mattinata sul settore centro-orientale, ma in via di dissipamento. Cielo terso nelle ore centrali e nel corso del pomeriggio e della serata, con qualche cumulo isolato in formazione sul settore interno orientale nel pomeriggio.

