Nuova vita per il centro sportivo “Gaggio” di Luni

L’impianto sportivo polivalente Lino Parodi “Gaggio” di Luni a seguito degli importanti lavori di riqualificazione apre finalmente al pubblico ed è pronto al taglio ufficiale del nastro che si svolgerà lunedì 16 settembre alle ore 18.

L’inaugurazione vuole diventare un appuntamento di festa non solo per i cittadini di Luni ma per l’intera collettività. La realizzazione dell’impianto sportivo rappresenta un momento importante e segna il traguardo di un obbiettivo a cui l’Amministrazione Comunale di Luni ha lavorato, insieme a un gruppo di imprenditori, per consentire ai propri cittadini spazi adeguati da vivere insieme per praticare attività fisica, individuale e di gruppo, all’insegna dello sport e del benessere psico-fisico.

L’impianto sportivo prevede: due campi da padel coperti; nuovi spogliatoi completamente ristrutturati; un campo di calcetto con manto in erba sintetica; due campi da calcio a 11 in erba; un’area verde attrezzata con giochi per bambini; nuove aree comuni; bar e punto ristoro completamente ristrutturati ed aree esterne di nuova costruzione.

La cordata di imprenditori che ha ideato il progetto e ha realizzato gli importanti investimenti sull’area sportiva è rappresentata da Davide Benedini, dottore commercialista con studio a Carrara, Genova e Milano, da Fabio Lorenzini, imprenditore in trasporti pubblici e privati, Samuele Calcagno, Luca Bini e Gabriele Doretti, ristoratori e gestori di società sportive.

Il centro sportivo è già in funzione ed è utilizzato dalla Prima Squadra della Usd San Marco Avenza 1926, dagli Amatori Blu Boys e dalla nuova Virtus San Marco Luni che quest’anno si proporrà in Terza Categoria Toscana. L’intento della società è quello di organizzare un nuovo settore giovanile competitivo e strutturato nella zona di Luni.

