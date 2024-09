“Perché l’Autonomia differenziata a male anche al Nord”, se ne discute con Stefano Fassina

L’associazione Compagno è il mondo e il gruppo consiliare comunale spezzino del Partito democratico organizzano per mercoledì 18 settembre alle ore 17.00 alla Mediateca “Sergio Fregoso” (Via Firenze 37, La Spezia) l’incontro “Perché l’Autonomia differenziata fa male anche al Nord”. Sarà presente l’ex deputato ed ex vice ministro Stefano Fassina, autore dell’omonimo libro, edito da Castelvecchi, prefazione di Pier Luigi Bersani. Con Fassina discuteranno il prof. Francesco Pallante, professore di Diritto costituzionale dell’Università di Torino; Davide Natale, segretario regionale e consigliere regionale Pd. Porteranno il loro contributo: Carola Baruzzo, presidente Museo della Resistenza di Fosdinovo; prof. Michele Conti, associazione Compagno è il mondo; Luca Comiti, segretario provinciale Cgil; Marco Furletti, coordinatore provinciale Uil; Angelo Matellini, segretario regionale Cna; Andrea Montefiori, consigliere comunale Pd La Spezia.

Coordina la professoressa Luisa Rossi.

“Dopo il successo della raccolta delle firme per l’indizione del referendum contro la ‘Legge Calderoli’ – dichiarano i promotori dell’incontro – vogliamo mantenere viva la discussione e la sensibilità critica contro una interpretazione estrema che la destra dà all’Autonomia differenziata. Vogliamo chiarire che questa politica incentiva ulteriormente il già iniziato declassamento del Nord, un tema che merita davvero un confronto serio ed impegnativo”.

