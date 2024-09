Il Pisa vince 3 a 2 a Salerno e va in vetta in solitaria con 11 punti. La partita dell’Arechi, iniziata con un paio d’ore di ritardo per un problema tecnico al Var, ha visto gli uomini di Inzaghi avanti già dopo due minuti con Bonfanti; poi il pari della Salernitana con Tongya e ancora Bonfanti nel recupero, su rigore, per il nuovo vantaggio pisano. Al 62mo ecco il 3 a 1 di Tramoni, quindi, ben oltre il 90mo, il rigore di Simy che ha fissato il 2 a 3 definitivo. Il prossimo turno scontro di alta classifica tra la capolista e il Brescia, secondo a 9 punti, gli stessi di Spezia e Südtirol.

L’articolo Pisa corsaro a Salerno, toscani soli in vetta proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com