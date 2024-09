Regionali 2024, Orlando: “Rigassificatore? La Liguria deve poter parlare per prima e dire NO. Bucci personaggio che non dice mai la verità”

Liguria. “Diciamo la verità ai liguri. A Bucci dico: confrontiamoci, ma facciamolo sulle cose vere. Non tutto ciò che non va in Liguria è colpa di Toti, ma negare l’evidenza è il modo per non uscire dai problemi. Io non starò solo nella Ztl di Genova, la Liguria non finisce tra le mura della città. Noi vogliamo parlare di tutta la Liguria in tutta la Liguria. Bucci vuole fare un incontro con me, ma solo alla presenza dei candidati? Io gli rispondo che non mi siedo in un dibattito a cui partecipa anche Forza Nuova. Se Bucci vuole un confronto, che sia di persona, online o altro, sono disponibile ma che sia un confronto tra noi due”. E’ questo il “guanto della sfida” lanciato (o meglio, rilanciato) ieri sera da Andrea Orlando, candidato presidente della Regione Liguria per il centrosinistra, durante la Festa dell’Unità di Carcare.

Durante l’incontro pubblico moderato dalla giornalista Elena Romanato e svoltosi alla presenza del sindaco di Carcare Rodolfo Mirri, del consigliere regionale uscente (e nuovamente candidato) Roberto Arboscello e del consigliere comunale ingauno (e probabile candidato consigliere regionale) Giorgio Cangiano, Orlando ha spaziato analizzando “il passato e il presente” della Liguria e lanciato alcune proposte per il futuro.

» leggi tutto su www.ivg.it