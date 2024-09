Regionali, Bucci: “Orlando chi? Ci occupiamo di cose serie”, l’ex ministro: “Serie come la sanità, confrontiamoci”

Genova. Domenica interlocutoria in attesa che la campagna elettorale per le regionali scaldi i motori. D’altronde se il centrosinistra è alle ultime battute per definire il perimetro del campo largo e la geometria delle liste che sosterranno la corsa di Andrea Orlando (potrebbero essere due, una riformista e una del territorio, oltre a quella del presidente), anche il centrodestra sta mettendo a punto il suo esercito con la notizia di una seconda lista civica (“Orgoglio Liguria) che si aggiunge a Vince Liguria e che, tenendo nel nome “Bucci presidente”, tenta di prendere le distanze dalla galassia arancione.

Ma se questo lavoro di squisita composizione avviene nelle retrovie i due candidati – Marco Bucci e Andrea Orlando – si mostrano già agguerriti. Nell’ultima serie di stoccate, quella più profonda è arrivata da Andrea Orlando che ha definito Bucci “parte del sistema criminogeno emerso in Liguria”. Una definizione che ha fatto innervosire lo sfidante che ha deciso di ribattere con un metodo classico della politica: sminuire l’avversario.

» leggi tutto su www.genova24.it