Regionali, seconda lista civica per il centrodestra: si chiama Orgoglio Liguria Bucci Presidente

Genova. Non è un colpo di scena all’altezza di quelli dei giorni scorsi (la candidatura di Bucci, il patteggiamento di Toti) ma anche oggi la campagna elettorale per le elezioni regionali in Liguria ha riservato qualche sorpresa. Sorpresa che arriva dal centrodestra: una seconda lista civica.

Diversamente da quanto annunciato nei giorni scorsi non sarà una sola la lista civica – non partitica – a supporto della candidatura di Marco Bucci. Ci sarà una seconda lista chiamata “Orgoglio Liguria Bucci presidente”, e che accoglierà figure provenienti principalmente dall’area riformista e moderata, fuoriusciti da Azione o Italia Viva ma anche liberali e liberaldemocratici.

