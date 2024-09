Ribaltati in una scarpata dopo un matrimonio, ritrovati grazie ai segni degli pneumatici

Paura ieri sera in Val di Vara per una coppia di giovani rimasti bloccati nella loro auto ribaltata nella fitta vegetazione di un pendìo dopo un’uscita di strada. L’episodio risale alle 21 di ieri sera quando la coppia ha lasciato un matrimonio, organizzato in prossimità dei Casoni di Suvero nel territorio comunale di Rocchetta Vara. Durante la discesa, per dinamiche in fase di accertamento al bivio per Veppo e Goledo, la loro auto è finita oltre il ciglio precipitando per qualche metro.

La corsa è stata bloccata dai rovi, ma l’auto si è fermata capovolta con gli occupati incolumi ancora all’interno. Nonostante la coppia fosse terrorizzata è riuscita a lanciare l’allarme. L’oscurità e l’impervietà della zona hanno reso complessa la localizzazione dell’auto. Provvidenziali le tracce lasciate sull’asfalto: hanno aiutato i soccorritori a trovare la coppia, genovese, che non riusciva a uscire dell’abitacolo.

