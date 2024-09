Rolli Days, oltre 50mila presenze nel weekend: si replica il 21 e 22 settembre

Genova. Sono state oltre 50 mila le presenze registrate al primo weekend dei Rolli Days di settembre, in attesa di replicare in quello del 21 e 22 settembre. “Un esperimento riuscito, quello di raddoppiare le giornate d’apertura – dicono dal Comune di Genova – che ha visto un’alta partecipazione per queste prime giornate: le prenotazioni e la partecipazione agli eventi collaterali, come il World Tourism Event e la serata musicale dedicata all’inaugurazione dell’appena restaurato giardino di Palazzo Bianco, si sono attestate attorno alle 50mila in soli due giorni”.

La scelta di diluire le aperture e le presenze su quattro giorni non consecutivi – erano stati quattro consecutivi a maggio 2023, con circa 80mila presenze complessive – nasce dalla volontà di proporre un nuovo modello di gestione dei flussi di visita per i cittadini e per i turisti.

