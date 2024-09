Vinto da una malattia che non lascia via di uscita, è mancato Alessio Sturiale, 73 anni. Lo piangono distrutti dal dolore la moglie Luisa Chiesa, già sindaco di San Colombano, i figli Luca e Marco ed i parenti tutti. Aveva lavorato all’ufficio anagrafe del Comune di Chiavari ed era noto per la sua grande disponibilità; un uomo stimato da quanti avevano avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne le qualità. L’ultimo saluto martedì alle 10 nella chiesa di Romaggi.

» leggi tutto su www.levantenews.it