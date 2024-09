‘Santa’: in mille nell’ex convento, oggi Accademia dei Ragazzi del Lago

Successo pieno per l’inaugurazione della RDL Academy a Santa Margherita Ligure. Nel tardo pomeriggio di domenica 15 settembre quasi un migliaio di persone hanno affollato i locali e il cortile dell’ex convento dei frati minori Cappuccini, che da oggi diventa la sede di una delle Accademie targate RDL (acronimo che sta per Ragazzi del Lago) fondate dal regista Carlo Tedeschi: nato a Rapallo e oggi artista di livello internazionale, con molte iniziative al suo attivo tra cui decine di musical. Quella di Santa Margherita è solo l’ultima accademia di RDL: sono una trentina, sparse in tutta Italia. Con la sua iniziativa Carlo Tedeschi ha di fatto salvato il convento dei Cappuccini dall’ennesima speculazione immobiliare nell’ambitissima Santa Margherita. Prima di insediarsi nel convento, la RDL ha fatto lavori a tempo di record per restaurare i locali e adattarli al nuovo uso. Ci saranno corsi di danza classica, danza moderna, hip hop, chitarra, canto, e soprattutto una scuola di teatro: corsi aperti dai 3 anni in su. I prezzi sono popolari (in confronto alla norma dei prezzi di Santa): circa 150 euro al mese, con la possibilità di borse di studio per chi vuole frequentare i corsi ma non se lo può permettere. Dopo un rinfresco offerto a tutta la cittadinanza intervenuta, c’è stata una serie di performance teatrali e di danza: per dare un assaggio di cosa verrà fatto all’ex convento.