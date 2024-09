Da Franco Borlenghi, “Santa Magazine”

“Due serate con grande successo di pubblico, nonostante le temperature non proprio estive, hanno, si può dire, concluso l’estate musicale sammargheritese.

Piazza Caprera affollatissima per la rassegna “Irish Music Festival” che, ormai da anni, porta in città la sempre bella e ritmata musica irlandese.

» leggi tutto su www.levantenews.it