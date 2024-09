Savona, le minoranze dopo l’intervista di Russo a IVG: “Su viabilità tanti errori, nessuna programmazione e nemmeno l’umiltà di tornare indietro”

Savona. “Caro sindaco, altro che visione novecentesca: il vostro è un esempio di visione elitaria. Chiudere strade senza alternative penalizza migliaia di savonesi che ogni giorno si spostano per lavorare o vivere. Dalla sua intervista emerge l’immagine di un sindaco che non ascolta nessuno se non chi è d’accordo con lui, incapace di tornare sui propri passi per riconoscere un errore, un gesto che richiederebbe la maturità amministrativa che finora, su questo tema, vi manca”. Così i consiglieri di minoranza di Savona Manuel Meles, Fabio Orsi, Daniela Giaccardi e Maurizio Scaramuzza replicano alle dichiarazioni del primo cittadino Marco Russo a proposito delle soluzioni per la nuova viabilità cittadina.

“Le chiusure di corso Italia, via Mistrangelo e via Manzoni hanno solo peggiorato il traffico in una città già al collasso, senza offrire soluzioni concrete – proseguono i consiglieri – Questo è l’esempio perfetto di come ‘costruire la casa partendo dal tetto’. Nessun piano per parcheggi, nessun investimento per rendere il trasporto pubblico efficiente, nessun intervento sui cronici problemi del traffico locale. Vi siete nascosti dietro un piano del traffico nato già vecchio nel 2013 e inadeguato già allora, vi siete trincerati dietro al compitino del Cenvis che dimostra l’opposto di quello che sostenete, il tutto mentre le auto si riversano su strade già congestionate come via Boselli e piazza Mameli, peggiorando tempi di percorrenza, inquinamento acustico e atmosferico: proprio un bel lavoro”.

» leggi tutto su www.ivg.it