Serie D, Sanremese batte Cairese e ora arriva il derby contro l’Imperia. Gori: “Prova di grande maturità. Il nostro obiettivo? Vincere la prossima”

Sanremo. “I ragazzi sono stati molto bravi perché giocare contro la Cairese è molto difficile. Sarà una squadra che porterà via tantissimi punti alle squadre nobili di questo campionato”. Il tecnico della Sanremese Mattia Gori, riconoscendo il valore degli avversari, si tiene stretti tre punti raggiunti con una prestazione di livello.

“Non abbiamo mai perso la calma, anche nel primo tempo avevamo avuto una palla importantissima con Monticone su punizione e non siamo riusciti magari a creare altre occasioni limpide come ne abbiamo avute nel secondo tempo – dichiara Gori -. Abbiamo rischiato poco o nulla. Per me questa è una prova di grande maturità, sono soddisfatto. L’unica cosa per cui rosico, ma sono sicuro che rosica tutta la squadra, è il gol preso a tempo scaduto“.

» leggi tutto su www.ivg.it