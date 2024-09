Spezia verso la Carrarese con la grinta del capitano e l’entusiasmo dei tifosi

“Dai che la vinciamo! Dai che la vinciamo” si sono detti i giocatori esultando con Hristov per il gol del pareggio ieri pomeriggio allo Zini e per quanto i tre punti siano stati solo accarezzati col colpo di testa finale di Colak uscito di pochissimo, lo Spezia è comunque tornato da Cremona con un punto preziosissimo. Per la classifica ovviamente, ma soprattutto per il morale di un gruppo che in questo avvio di campionato ha sempre sfoggiato carattere e determinazione strappando applausi convinti al proprio pubblico. Quel “vi vogliamo così!” alzatosi a gran voce dal settore ospiti dopo il fischio finale è stato la riprova per una squadra che domenica prossima ospiterà la Carrarese sapendo di poter contare su un Picco incandescente, anche se con tutta probabilità nello spicchio della Piscina non ci saranno vessilli gialloblu visto il più che probabile obbligo di tessera del tifoso. Intanto i sostenitori aquilotti non abbonati attendono l’avvio della prevendita per il derby per anticipare un altro sold out della Curva Ferrovia.

13/09/2024 CREMONESE – SPEZIA 1-1

