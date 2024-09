Turismo: code in A-12 verso Nord. E giovedì inizia il Salone nautico

Dalle 17.18 code a tratti sulla nostra A-12 tra Chiavari e l’innesto con la A-7. Un fine settimana affollatissimo in Riviera, in particolare a Camogli in occasione de Festival della Comunicazione e a Portofino meta irrinunciabile per chi arriva nel Tigullio. Molti turisti anche a Sestri Levante, Chiavari dove si è svolta la Festa dello Sport, San Fruttuoso.

La Riviera dove spuntano numerosi cartelli “Chiuso per ferie”, continuerà comunque a vivere di riflesso grazie al Salone Nautico di Genova che apre giovedì 19 e chiude martedì 24 promettendo un altro buon fine settimana. Poi tutto dipenderà dalle condizioni meteo: avremo fine settimana affollati col sole, semideserti con la pioggia o cielo nuvoloso. Il progetto destagionalizzazione potrebbe funzionare con l’aiuto della Regione solo in Comuni pianeggianti e pacchetti mirati per invitare anziani e giovani mamme a svernare a Rapallo, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante.

