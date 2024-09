Uscio: ciclista di 74 anni cade, in codice rosso con Drago al San Martino

Brutto incidente questa mattina poco prima di mezzogiorno lungo la strada provinciale 67 (Monte Fasce-Uscio) nel tratto in discesa che dal monte Cornua porta a Calcinara.

Un ciclista di 74 anni è caduto procurandosi un grave trauma cranico. A dare l’allarme alcuni amici ciclisti. Da Uscio sono accorsi i militi della Croce Rossa e da Recco il medico del 118. E’ stato chiesto l’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco che è decollato dall’aeroporto Colombo e, giunto a Uscio, ha preso a bordo il ciclista (in codice rosso) trasportandolo al pronto soccorso del San Martino. Presenti anche i carabinieri di Santa Margherita Ligure per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco di Rapallo per liberare la strada dalla caduta di un albero che non ha retto il vento provocato dalle pale del velivolo.

