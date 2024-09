Alassio, corridoio ombreggiato e telecamere in vista della schiusa delle uova della tartaruga Caretta caretta

Alassio. A seguito dello straordinario evento di nidificazione di una tartaruga Caretta caretta – ribattezzata Queen Elizabeth – avvenuto il 21 luglio scorso ad Alassio, presso lo stabilimento balneare “Bagni Londra”, nella mattinata di oggi i biologi del Gruppo Ligure Tartarughe – composto da Acquario di Genova, soggetto coordinatore, insieme ad Arpal e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta – che si occupano del monitoraggio di tutti i nidi liguri, in collaborazione con i biologi dell’associazione Delfini del Ponente APS, hanno predisposto un corridoio ombreggiato dal nido fino al mare per proteggere maggiormente gli eventuali piccoli nascituri nella breve strada da compiere fino all’acqua. In vista della possibile schiusa, è stata spianata la superficie sabbiosa dell’area del nido in modo da poter individuare più facilmente il cono di schiusa che normalmente si forma poco prima dell’uscita dei primi esemplari.

In questa occasione sono state collocate tre telecamere per la ripresa del sito. La prima, posizionata sul tetto della gabbia metallica a protezione del nido, è stata donata al Comune di Alassio dall’azienda milanese Hesa S.p.A. insieme al proprio partner tecnologico Hikvision e inquadra il corridoio d’uscita che conduce dal nido alla battigia, offrendo un monitoraggio costante e di alta qualità (4K), capace di offrire immagini chiare e dettagliate dell’area interessata all’evento.

