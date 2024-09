Attraversamento lento sulle strisce per accendere i riflettori sulla sicurezza degli utenti vulnerabili e la vivibilità delle città

Giovedì 19 settembre alle ore 11 si terrà un attraversamento lento delle strisce pedonali Viale Italia/Via Diaz. Una manifestazione organizzata dai sindacati pensionati di Cgil, Cisl e Uil che aderiscono alla campagna nazionale per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada e per la vivibilità delle città con l’obiettivo della Città 30. “Nel 2022 sono stati 287 i pedoni over65 morti sulle strade delle città italiane, circa il 60% di quelli totali; e più di 6.000 i pedoni over65 coinvolti in incidenti stradali che hanno riportato ferite di varia gravità (il 32% del totale). Fra le principali cause degli incidenti e della gravità degli stessi, nel caso di pedoni c’è la velocità”, spiegano in una nota i promotori dell’iniziativa. “Città 30 è un’operazione, auspicata nel 2021 dalle Nazioni Unite per tutte le città, molto più ampia di una riduzione della velocità – si legge ancora -. Città 30 significa applicare gli interventi della Zona 30 nelle varie zone della città, con una pluralità di benefici: riduzione degli incidenti stradali mortali; incentivo alla mobilità attiva (a piedi e in bicicletta); riduzione dell’inquinamento e del rumore”.

