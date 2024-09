Bardineto, primo giorno di scuola anche per Angelo dopo mesi di ricovero e di cure

Bardineto. Primo giorno di scuola “speciale” per Angelo Garello, il bimbo bardinetese che a fine gennaio rimase ustionato in casa sua a causa di un grave incidente domestico. Dopo mesi di ricovero all’ospedale Gaslini di Genova l’alunno oggi è tornato in classe, iniziando la quarta primaria nel plesso di Calizzano con i suoi compagni e le insegnanti che lo hanno sempre sostenuto in questo lungo percorso.

A dare l’annuncio del suo rientro l’ex sindaco del piccolo paese della Valbormida, Franca Mattiauda, che durante le ultime settimane del suo mandato ha sempre mostrato grande sensibilità e vicinanza nei confronti del bimbo e della sua famiglia.

