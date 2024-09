Bper Rari Nantes Savona: al via la campagna abbonamenti, sabato la presentazione

Savona. Sabato 21 settembre alle ore 18 la Bper Rari Nantes Savona presenterà alla città ed ai tifosi la prima squadra di pallanuoto che parteciperà al campionato nazionale di Serie A1 ed alla Champions League.

La presentazione avverrà nell’ambito della manifestazione Sport Up, che vedrà per due giorni, sabato e domenica, le piazze del centro cittadino invase dagli atleti di tutte le società sportive savonesi. Sul palco, allestito in piazza Pertini, alle ore 18, si svolgerà la premiazione da parte del Comune degli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi.

