Calcio, Coppa Italia. Ceriale ai quarti dopo la vittoria contro la Carcarese. Mambrin: “Molto soddisfatto, dobbiamo essere bravi a non fermarci”

Carcare. Inizio di stagione super per il Ceriale di Mambrin. Dopo la prima ottima partita contro il Millesimo, arriva la seconda vittoria consecutiva, di misura, contro una delle squadre più difficili da battere della Promozione, la Carcarese. Vittoria per 1 a 2 al Corrent, dove nel secondo tempo a motori scaldati si aprono le danze. Parte Vignola per il Ceriale, a cui risponde subito dopo Brignone, e poi Beluffi dal dischetto chiude definitivamente le pratiche a partita quasi finita.

Con questa vittoria, il Ceriale affronterà il New Bragno certamente con una distinta tranquillità sulle spalle, sapendo già di essere matematicamente qualificata al turno successivo con un turno d’anticipo, dove incontrerà il Finale con l’ex Brignoli. Per la Carcarese invece nulla da fare, per i biancorossi arriva l’eliminazione ai gironi dalla Coppa Italia.

» leggi tutto su www.ivg.it