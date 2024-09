Chiavari: l’asilo Della Torre rivive oggi alla Gianelline

Da Cinzia Ferrando

Il 16 settembre ha aperto di nuovo i battenti la scuola dell’infanzia della Torre.

In tanti, tantissimi momenti abbiamo pensato di non farcela e invece siamo qui.

Da quel terribile 21 novembre di un anno fa, quando una parte del pavimento è crollato, il

nostro asilo ha continuato a sopravvivere nella struttura di Ri Basso.

Per continuare però negli anni successivi, sarebbe stato necessario un contributo esterno.

E’ così iniziato un lungo percorso di 7 mesi fatti di incontri, mail, riunioni, appelli, richieste,

comunicati e interviste. Unica risposta all’inizio è stata quella del Conad di Chiavari che ha

avviato una raccolta fondi, utilissima, ma purtroppo troppo lontana da quello che ci serviva.

E così ancora mail, richieste, appelli e ancora silenzi o risposte politicamente corrette ma che

in concreto nascondevano solo dei “no”.

Quando ormai le speranze erano quasi terminate però è arrivata la famiglia Gozzi, alla quale

oggi noi rivolgiamo il nostro ringraziamento più sincero. Si è resa disponibile a valutare i costi

per la sistemazione dell’edificio ma non solo, nel mentre, ha messo in piedi, in tempo record,

un lavoro per garantire la continuità dell’anno scolastico e la salvaguardia dei posti di lavoro,

che tanto abbiamo richiesto.

E nei caldissimi mesi di luglio e agosto c’è stato un lavoro incessante che ha portato oggi

all’apertura del nostro asilo, con molti bambini, quattro maestre e due bidelle.

Siamo alla Gianelline, di nuovo in centro, un po’ più vicini al nostro vecchio asilo dove prima o

poi ritorneremo.

Qualcuno ironicamente ci ha chiesto perché difendiamo il “nostro gioiello” … Eppure la

risposta è proprio nella domanda: perché è un gioiello!

La preziosità è data dalle persone che ci lavorano, dagli sguardi che si incontrano, dai progetti

che si realizzano, dai sorrisi dei bambini, da tantissime cose che forse solo se ci sei stato

adesso o nei 100 anni passati, puoi capire.

Ma ora basta con le parole, è tempo di iniziare, buon anno scolastico a tutti.

» leggi tutto su www.levantenews.it