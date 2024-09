Chiavari: lavaggio auto in via Giannotto, le rassicurazioni del sindaco

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Ho ricevuto i proprietari dell’area i quali mi hanno dato rassicurazioni riguardo alle legittime problematiche sollevate dai rappresentanti del comitato recentemente costituito contro la costruzione dell’autolavaggio. Ho chiesto ed ottenuto chiarimenti sia dal punto di vista acustico che igienico-sanitario – dichiara il sindaco – In via Bado Giannotto verrà realizzato un impianto caratterizzato da nuove piantumazioni e aree verdi; la struttura sarà diversa rispetto a quelle già presenti sul territorio e le operazioni di lavaggio si svolgeranno all’interno di box chiusi. Questa soluzione è stata studiata per ridurre al minimo disagi e rumori. Inoltre, mi è stato riferito che verrà stabilito un orario di apertura adeguato, con chiusura prevista alle 20, e che l’area sarà costantemente sorvegliata, come avviene per qualsiasi altra attività – conclude il sindaco – è un progetto presentato la prima volta durante amministrazione Levaggi-Orecchia e come per il depuratore e la Diga Perfigli, ancora una volta abbiamo cercato di rimediare alle loro scelte errate, trovando una soluzione che possa conciliare le diverse esigenze”.

» leggi tutto su www.levantenews.it