Comune di Ameglia ha già avviato la pulizia di fossi e canali

Il Comune di Ameglia ha avviato da circa una settimana un’importante campagna di pulizia dei canali e dei fossi presenti sul territorio comunale. Gli interventi, volti a migliorare la sicurezza idraulica e la prevenzione di rischi idrogeologici, riguardano tutti i corsi d’acqua di competenza dell’Amministrazione comunale. Le operazioni sono partite dalla frazione di Bocca di Magra, dove sono già stati completati i lavori di pulizia sul canale del Bozon e sul canale della Grifonara. Dopo aver concluso la pulizia di questi canali principali, si procederà con interventi su fossi minori nella stessa area. Successivamente, le attività sono state estese alla frazione di Cafaggio, dove si è già intervenuti sul canale della Ghilenda, sul canale della Visola e sul canale della Cagalofa. Ulteriori interventi sono stati effettuati sui fossi in via Pisanello, compreso quello dell’ex pescheria, già interessato pochi mesi fa un intervento di manutenzione straordinaria con un particolare camion, escavatore a risucchio; e su fossi adiacenti alla stessa strada e in via Arena. Nei prossimi giorni e nelle settimane successive, i lavori continueranno a interessare il reticolo idrografico principale, in particolare il canale Grande e altri corsi d’acqua di rilevante importanza come il canale di via Don Minzoni. Infine, ci si concentrerà sulla parte alta del territorio, intervenendo sul canale del Boccabello e sul canale che costeggia il cimitero di Ameglia.

