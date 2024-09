Corruzione, anche Aldo Spinelli patteggia con i pm: per lui tre anni e due mesi

Genova. Ci è voluto tutto un fine settimana di riflessioni e di confronto con i suoi legali Andrea Vernazza e Alessandro Vaccaro ma alla fine anche Aldo Spinelli si è convinto. L’accordo con i pm è stato trovato questa mattina e prevede un patteggiamento a tre anni e due mesi

Come nel caso di Giovanni Toti, che ha patteggiato due anni e un mese e di Paolo Signorini (per lui l’accordo è di 3 anni e 5 mesi), la ‘quadra’ trovata tra accusa e difesa dovrà passare al vaglio del giudice per l’udienza preliminare Matteo Buffoni, che a questo punto fisserà probabilmente un’unica udienza per tutti e tre.

