Eccellenza, Pietra Ligure. Castiglione: “Accolto molto bene. La competizione? Quella che serve per fare un campionato di vertice”

Pietra Ligure. Un ritorno di Ottavi in Coppa Italia senza particolari problemi per il Pietra che, con le reti di Rovere, Insolito, Faedo e Dominici, schianta 4-1 il Molassana e si qualifica ai Quarti di Finale.

Biancocelesti in modalità “risparmio energetico” dopo aver messo al sicuro il risultato. Il lavoro è stato tanto durante l’estate, come racconta nel post partita il centrocampista Tommaso Castiglione: “Sono le prime due partite e dobbiamo ancora prendere il ritmo. Abbiamo fatto una preparazione molto intensa. Il mister e lo staff ci hanno preparato molto bene. Eravamo 4-0, probabilmente abbiamo abbassato il ritmo anche per gestire un po’ il pallone, il risultato e le forze. Adesso dobbiamo iniziare il campionato e dobbiamo essere tutti pronti“.

