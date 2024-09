“Famiglie in Festa” a Millesimo, buona la prima… edizione

Millesimo. E’ piaciuta la prima edizione di “Famiglie in festa”, l’evento organizzato dal Comune di Millesimo in collaborazione con le associazioni del territorio nella giornata di ieri, domenica 15 settembre.

“Siamo soddisfatti – commenta il sindaco Francesco Garofano – Per una manifestazione che unisce e mette in luce la sinergia tra comune e associazioni sono stati tantissimi i bambini che hanno affollato piazza Italia e visitato i mezzi di importanti realtà come Carabinieri, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana e Protezione Civile. Una domenica per le Famiglie all’insegna dei valori condivisi, insieme ad associazioni sportive, culturali, ricreative ma soprattutto a chi ogni giorno è in prima linea a tutela della nostra comunità”.

» leggi tutto su www.ivg.it