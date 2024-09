Festa patronale di San Matteo a Laigueglia, tra concerti e cerimonie religiose

Laigueglia. Sarà il concerto “Sei secoli di musica sacra” ad aprire la lunga settimana dei festeggiamenti per il patrono San Matteo di Laigueglia. Protagonista martedì 17 settembre alle 21 nella chiesa di San Matteo il Coro da camera Camerata Carolina-Università Heidelberg (Germania)-direttore professor Franz Wasserman.

Sebbene i circa 40 coristi parlino attualmente lingue diverse, i concerti della Camerata Carolina

dimostrano una convincente unità nella comprensione delle opere che eseguono. Il suo direttore, Franz Wassermann, direttore musicale dell’Università di Heidelberg, ha fondato la Camerata nel 1994.

Oltre alla letteratura oratoriale – il repertorio comprende la “Messa in si minore” di Bach, il “Messiah” di Handel e le “Sette parole” di Haydn – la Camerata Carolina esegue soprattutto musica impegnativa a cappella, dal canto gregoriano alla musica moderna. Vengono inoltre regolarmente presentate scoperte musicali, ad esempio dalle aree culturali inglese, latino-americana o dell’Europa meridionale e orientale. La Camerata Carolina è impegnata in un ideale di suono caldo e allo stesso tempo trasparente. Tra i vari premi, ha ricevuto un diploma d’oro ai World Choir Games di Riga su 211 cori provenienti da tutto il mondo. Le tournée in Cile, Francia, Italia, Canada, Lituania, Austria, Svizzera e Stati Uniti testimoniano la reputazione internazionale del coro da camera. Questo, insieme a una formazione internazionale e a programmi provenienti da molti Paesi, dimostra il triplice marchio di fabbrica della Camerata: l’internazionalità.

