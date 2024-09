Genova all’82esimo posto in Italia per libertà economica: “Le infrastrutture non sono un alibi”

Genova. La città di Genova si colloca all’82esimo posto sui 112 capoluoghi italiani per libertà economica intesa come “facoltà di individui e imprese di investire, crescere e innovare”. È quanto emerge da uno studio realizzato da Confcommercio Genova e Istituto Bruno Leoni, presentato oggi durante l’assemblea pubblica dell’associazione di categoria al Palazzo della Borsa.

“Genova – si legge nella sintesi del report – appare come una città che tassa molto l’attività economica, ha un livello di spesa pubblica non eccessivo ma dominato dalle spese correnti e gravato da un vasto debito. Inoltre, nonostante una buona performance relativamente ai tempi della giustizia, il Comune di Genova tende a contestare molte sanzioni avendo un tasso di riscossione relativamente basso. Infine, dal punto di vista economico Genova non riesce a essere un polo di attrazione di imprese e lavoro, pur avendo alcune eccellenze che potrebbero e dovrebbero essere valorizzate anche in una chiave di sviluppo urbano finalizzata ad attirare nuove imprese e attività produttive”.

