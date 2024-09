Gronda, Rixi risponde a Orlando: “Le leggi fatte da voi impediscono di usare i soldi pubblici”

Genova. “Intanto la Gronda non costa 12 miliardi. Dopodiché il tema non è che non ci sono soldi, il tema è che le leggi che hanno fatto loro impediscono di utilizzare i soldi pubblici“. Così il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, a margine dell’assemblea pubblica di Confcommercio a Genova, risponde al candidato del centrosinistra Andrea Orlando che sabato ha messo in dubbio la realizzazione dell’opera per mancanza di risorse.

“Noi stiamo cercando di cambiare alcune norme insieme alla Commissione europea per spalmare i costi su un periodo più ampio e non solo sul periodo concessorio, e di rivedere gli accordi con i concessionari – prosegue Rixi -. Vorrei ricordare a tutti che le concessioni non le abbiamo assegnate noi e non è stato un governo di centrodestra. Detto questo, quando si va al governo si ereditano del passato i debiti e i crediti quindi non ha senso riguardare sempre il passato, bisogna trovare dei progetti per risolvere i problemi”.

