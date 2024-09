I lavoratori del sociale scioperano per il rinnovo del contratto Uneba

Genova. All’interno dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uil Fpl e UilTucs si è svolto questa mattina un presidio davanti alla Prefettura di Genova, con molti lavoratori coinvolti nel rinnovo del CCNL UNEBA, ormai scaduto da 5 anni.

“Abbiamo manifestato al prefetto che troviamo inaccettabile la proposta avanzata da UNEBA di 50 euro lordi mensili d’aumento, pari ad un incremento del 3,58%, in presenza di un tasso di inflazione che nel solo quadriennio 2020 – 2023 è stata superiore al 16%, con larga perdita del potere d’acquisto – commentano i sindacati – Tale proposta lede profondamente la dignità del personale che spesso si trova costretto a lavorare al limite dei minimi assistenziali, in carenza di organico. Tutto ciò sta mettendo ormai da tempo in seria difficoltà il settore, che rischia una fuga che avrebbe ricadute drammatiche”.

