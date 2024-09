Il derby in casa di Bertola a Mascardi, la nuova generazione Ferdeghini nata sotto le Apuane

La certezza Nicolò Bertola e il promettente Diego Mascardi. Nello Spezia che domenica affronta la Carrarese ci sono due ragazzi apuani doc che la vicinanza tra le due città ha portato a crescere nel settore giovanile aquilotto. Il Ferdeghini d’altra parte dista due fermate di autostrada da Carrara e per molti anni durante l’era Volpi ha avuto in un altro carrarese purosangue come Claudio Vinazzani il direttore tecnico e personalità molto influente.

Sicuramente molto atteso è il difensore Bertola, che si appresta a festeggiare quindici anni da calciatore dello Spezia in quella che sta nascendo come l’annata della sua consacrazione. Giocatore aquilotto dal 2010, fino a quel momento aveva militare nel San Marco Avenza, storica società della piana carrarese a ridosso del mare. Il passaggio in aquilotto quando aveva solo sette anni e il centro sportivo Ferdeghini ammodernato come oggi lo si conosce non esisteva ancora.

