Il parcheggio diventa parco, il 21 settembre “Park(ing) Day” in piazza Paolo Da Novi

Genova. Park(ing) day è un progetto globale, pubblico e partecipativo che si tiene il 21-22 settembre in cui le persone in molte città di tutto il Mondo riutilizzano temporaneamente la superficie occupata da parcheggi per auto lungo i marciapiedi e li convertono in parchi pubblici e spazi di socialità.

Gli obiettivi dell’iniziativa sono sostenere strade più sicure, più verdi e più eque per le persone e porre l’attenzione sull’eccessiva quantità di spazio delle nostre città utilizzato per stoccare automobili private che rimangono ferme in media per circa il 95% del loro ciclo di vita.

