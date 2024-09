Il rock dei giovanissimi Dis Ment alla Pinetina, con uno sguardo al Cantagiro

Sei talenti spezzini di 14 e 15 anni che abbracciano con freschezza un repertorio di sonorità autentiche dagli anni ’70

in poi. Loro sono i Dis Ment, composti da Andrea De Biasi e Leonardo Andreoli alle chitarre, Max Segalla al basso, Francesco Signorini alla tastiera, Samuele Quaretti alla batteria e Thea Cozzani alla voce. Mercoledì 18 settembre il gruppo sarà di scena dalle 20:10 alle 21:30 circa al Pin, alla Pinetina del Centro Allende, ingresso gratuito. Sarà un concerto dedicato ai nostalgici del rock, ma anche ai giovanissimi che vogliano lasciarsi trascinare dall’appassionata energia di musicisti della loro età. L’esibizione sarà anche una “prova generale” in vista della finale nazionale del Cantagiro, che si svolgerà a Roma il 27 ottobre. La selezione per questa importante manifestazione è avvenuta grazie al concorso canoro “Lo Sprugolino d’Oro”, la cui prima edizione è stata vinta dalla voce dei Dis Ment, Thea Cozzani.

