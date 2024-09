Lavoro, a Genova calano le nuove assunzioni: 1.160 in meno nei prossimi tre mesi

Genova. Calano le nuove assunzioni previste in provincia di Genova. È quanto certificano le ultime rilevazioni del sistema Excelsior di Unioncamere. Nel periodo settembre-novembre 2024, infatti, sono 18.810 le entrate programmate nel mondo del lavoro, 1.160 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023 con una variazione in negativo del 6,1%. Dati che arrivano dopo quelli diffusi dall’Istat che evidenziano un crollo dell’occupazione in Liguria nel secondo trimestre del 2024 dopo tre anni di continua crescita.

Considerato il solo mese di settembre, le entrate previste sono 7.030, ancora in crescita dall’anno scorso (sono 270 in più, con un aumento del 3,8%). Solo nel 24% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 76% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Domina il settore dei servizi (78%).

