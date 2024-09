Linee guida condivise e corsi di formazione: polizia postale e Anci insieme contro i crimini informatici

Genova. Polizia postale e Anci uniscono le forze per prevenire e contrastare i crimini informatici e i potenziali attacchi hacker ai sistemi informativi e digitali che i Comuni liguri utilizzano quotidianamente per l’amministrazione.

Nei giorni in cui proprio gli esperti della postale indagano sull’attacco sferrato dal gruppo hacker ransomhub al Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova, il dirigente del centro operativo per la sicurezza cibernetica Alessandro Carmeli e il direttore generale di Anci Liguria, Pierluigi Vinai hanno siglato un protocollo di intesa che rientra nel più ampio “Progetto PRO-C2SI”, Progetto per la Cyber sicurezza dei comuni italiani.

