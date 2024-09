Maltempo, sversamenti in mare a Ceriale: revoca parziale dei divieti di balneazione

Ceriale. Dopo l’ondata di maltempo e gli sversamenti in mare dai rii e corsi d’acqua cittadini che hanno determinato divieti di balneazione in alcuni tratti di litorale, questa mattina il sindaco di Ceriale Marinella Fasano ha firmato una nuova ordinanza di revoca parziale del temporaneo stop alla balneazione.

La revoca riguarda lo specchio acqueo all’altezza dell’ex cantiere Patrone per una lunghezza di 804 metri, nel tratto di arenile dai Bagni Martini ai Bagni Ilda compresi; stesso discorso per la zona della Lega Navale, per una lunghezza di 1.037 metri, dai Bagni Ilda alla spiaggia libera Torelli.

