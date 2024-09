“Mummie egizie, l’immortalità svelata”, il documentario del museo di Archeologia ligure di Pegli

Genova. Il Museo Civico di Archeologia Ligure di Genova-Pegli custodisce tra suoi tesori anche una piccola, ma preziosa collezione egizia comprendente tre reperti mummificati. Due mummie sono conservate in appositi locali e non sono mai state esposte al pubblico. In epoca ottocentesca sono state però sottoposte alla sbendatura delle teste e in un caso dei piedi per soddisfare la curiosità di vederne i volti e/o scovare amuleti e gioielli che le adornavano. La terza differisce dalle precedenti e giace maestosa nella sala egizia, nel suo sarcofago, avendo beneficiato dello studio di archeologi e di restauri nel recente passato. Si tratta della mummia del sacerdote Pasherienaset, conservata all’interno del sarcofago che ne reca nome e titoli e databile alla XXVI dinastia (672 al 525 a.C. (± 30 anni).

Il Museo, aperto nel 1936 all’interno di Villa Durazzo Pallavicini, antica dimora nobiliare impreziosita da un lussureggiante parco, è il più importante museo archeologico della Liguria con più di 50.000 reperti provenienti da tutta la regione e racconta le vicende, i cambiamenti climatici, ambientali, economici e tecnologici di più di centomila anni, dalla preistoria fino all’età antica.

» leggi tutto su www.genova24.it