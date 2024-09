Operata per rimuovere un tumore, muore con l’intestino perforato: sette medici indagati

Genova. Era stata ricoverata all’ospedale Evangelico di Voltri per un intervento di rimozione di un tumore, programmato da tempo, ma è morta dopo poco più di un mese di coma farmacologico per la perforazione dell’intestino.

Sulla vicenda della donna, una 68enne residente a Marassi, ora la Procura di Genova ha aperto un’inchiesta e iscritto nel registro degli indagati sette professionisti dell’ospedale di Voltri. Il sostituto procuratore Alberto Landolfi vuole ricostruire nel dettaglio che cosa sia effettivamente accaduto alla donna dall’arrivo in ospedale, il 31 luglio scorso, sino al decesso, risalente all’8 settembre, lasso di tempo in cui non ha mai lasciato l’ospedale e in cui è stata sottoposta a due operazioni.

