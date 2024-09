Pallanuoto/ Gli Under 12 del Rapallo, decimi in campo nazionale

Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto e Pallanuoto

La squadra di pallanuoto Under 12 della Rapallo Nuoto chiude la stagione al 10° posto a livello nazionale. Piazzamento di tutto rispetto per i ragazzi gialloblu conquistato alle finali Nazionali di categoria del Waterpolo Arena Festival che si sono tenute dal 12 al 15 settembre a Ostia.

Il commento di Giulia Fiore che insieme a Lorenzo Presti ha formato lo staff tecnico: «Sono stati quattro giorni molto intensi; abbiamo giocato tre partite al giorno, e devo dire che i ragazzi hanno mostrato un netto miglioramento partita dopo partita. Il livello di competizione era esattamente quello che ci aspettavamo: molto alto; e affrontare squadre di questo calibro è stato estremamente utile per noi. Non solo per valutare il nostro lavoro in termini tecnici, ma anche per vedere la reazione mentale della squadra. Anche quando ci siamo trovati in difficoltà, i ragazzi non hanno mai mollato, continuando a lottare fino alla fine. Questo percorso di crescita, visibile in ogni incontro, è stato davvero positivo. Adesso ci prenderemo una settimana di riposo, poi inizieremo a lavorare in vista della nuova stagione, con l’obiettivo di qualificarci e migliorarci ulteriormente».