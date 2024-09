Parcheggi a Marinella: Ponzanelli revoca ordinanza di giugno

Il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha firmato questa mattina la revoca dell’ordinanza contingibile urgente emessa nel giugno scorso per imporre il dissequestro (nella foto) e adibire a sosta gratuita le aree destinate a parcheggio a pagamento di proprietà di Marinella Spa. Il documento si era necessario “in correlazione alla situazione allarmante venutasi a creare a causa dell’inibizione delle principali aree storicamente adibite a luoghi di sosta per la fruizione del litorale nel corso della stagione estiva a stagione balneare avviata e scuole di ogni ordine e grado in corso di chiusura. Situazioni queste tali da determinare lo svilupparsi di un imponente afflusso di utenti a litorale di Marinella”. Atteso che la stagione del mare, così come quella estiva, sono ormai ai titoli di coda e le scuole hanno riaperto, si è di fronte a una drastica riduzione dell’afflusso di utenti che fa venir meno le ragioni di contingibilità ed urgenza che erano alla base dell’ordinanza di giugno. Visto inoltre che “a tutt’oggi non risultano sopravvenuti titoli abilitativi legittimanti l’esercizio dell’attività di rimessa veicoli a pagamento” nei siti in questione, Marinella Spa e Ims srl dovranno chiuderli. L’ordinanza di Ponzanelli manda infine al dirigente dell’ufficio tecnico e alla comandante della Polizia Locale di “delimitare la porzione di terreno sita in via Litoranea, area retrospiaggie libere, divenuta di proprietà comunale a seguito di acquisizione, destinandola, nelle more dell’apertura dei cantieri del progetto Pinqua ad area di sosta gratuita non custodita in favore della cittadinanza. L’utilizzo non custodito delle aree da parte dell’utenza sarà presidiato dalla Polizia Locale che provvederà a coordinare lo stanziamento dei veicoli in maniera adeguata”.

