Poco dopo mezzanotte, in via Libertà a Rapallo, collisione tra moto e auto. Sono intervenuti il medico del 118, i militi della Croce Bianca e i volontari del Soccorso di Sant’Anna. Il motociclista è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Martino. Una seconda persona, sempre in codice giallo, al “pronto” di Lavagna. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica ed accertare le cause dell’incidente.

» leggi tutto su www.levantenews.it