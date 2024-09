Regionali, l’assessore savonese Rossello: “Sconcertanti le dichiarazioni sprezzanti di Bucci su Savona”

Savona. “Le dichiarazioni sprezzanti di Bucci su Savona sono sconcertanti e incomprensibili. È incredibile che si contestino i dati ISTAT sulla base di una sensazione personale”. Lo fa sapere ai microfoni di IVG l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Savona Francesco Rossello.

“È inaccettabile – sottolinea – il fatto che Bucci parli della provincia di Savona come se fosse una terra straniera che non gli interessa, ignorando che Savona ha registrato ottime performance rispetto alla vivibilità ed alla libertà economica. Bucci dimentica che si candida a presidente di tutta la regione quindi, invece di contestare l’Istat, dovrebbe interrogarsi sulle cause di questa performance negativa della Liguria e sulle misure da assumere in materia infrastrutturale, industriale, portuale e turistica, ma evidentemente questo è fuori dai suoi orizzonti”,

» leggi tutto su www.ivg.it