Regionali, Rixi capolista della Lega: “Ci metto la faccia”

Liguria. “Sarò il capolista insieme all’assessore Piana. È un momento importante per dare tutti il proprio contributo all’elezione di Bucci presidente della Regione”. Edoardo Rixi, segretario regionale della Lega, conferma che “ci metterà la faccia” in prima persona e si prenderà “un mese di vacanza” dal ministero delle Infrastrutture per affiancare il sindaco nella corsa al palazzo di piazza De Ferrari: “Non voglio lasciarlo solo”, ripete. Primo appuntamento di rilievo, come già annunciato, il 27 settembre al Teatro della Gioventù col leader Matteo Salvini.

“Quella vincente in Liguria – prosegue Rixi in una conferenza stampa convocata dal Carroccio nella sede di via Macaggi per ufficializzare la candidatura dell’assessora Marta Brusoni – è una candidatura civica che faccia capire come il centrodestra si metta a disposizione del territorio. Oggi governiamo la stragrande maggioranza dei Comuni sopra i 15mila abitanti proprio con candidati in gran parte civici. Anche sulla Regione si cercava un candidato civico. Io proponevo il vicesindaco anche con l’appoggio del sindaco di Genova, poi c’è stata la svolta con la decisione di Bucci di correre in prima persona. Per noi è una candidatura vincente, è il sindaco del fare con una visione che porterà la nostra regione a un futuro di sviluppo economico e infrastrutturale che io auspico per tutto il Nord Ovest”.

